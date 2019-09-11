Разъяренные болельщики едва не убили сына Линекера на матче африканского отбора к ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что его сын Харри находился в шаге от смерти, снимая документальный фильм на матче квалификации ЧМ-2022 Сьерра-Леоне – Либерия (1:0).

"Он был в Сьерра-Леоне, работал над официальным матчем местной сборной и Либерии. Либерия победила 3:1 в первом матче, они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.

Фанаты сборной Сьерра-Леоне атаковали дом капитана команды из-за незабитого пенальти в матче квалификации на ЧМ-2022

В общем, мой Харри едва не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок потерял эту возможность, прозвучал свисток и тут начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, бросали камни.

Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа заполнила поле, они разделились, Харри побежал в тоннель в попытке скрыться. Туда пришли фанаты – 50 или 60 человек, и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него были только сигареты. Харри находился в этом ужасе.

Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Он увидел вооруженного охранника с щитом и бросился к нему. Сын рассказал, что просидел там довольно долго. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату.

Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог заснуть. Сейчас ним все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок", – цитирует Линекера Mirror.

Напомним, в Африке уже стартовал предварительный отбор к ЧМ-2022, который состоится в Катаре.

Озил и Колашинац развязали войну криминальных кланов: дома игроков Арсенала под охраной – есть первые задержания