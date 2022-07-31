Шальке готовится вернуться в элиту и размялся на Бремере из четвертого дивизиона. "Кнаппен" за тайм отгрузили сопернику 4 гола, а после перерыва добавили еще один.

Байер вылетел из Кубка Германии в первом же матче, пропустив 4 гола от клуба третьей лиги – видеообзор позора

Арминия и Боруссия М крушили соперников с еще большими счетами – 7:1 и 9:1 соответственно. В составе "жеребцов" героем стал Маркус Тюрам, оформивший хет-трик за 36 минут. Фрайбургу пришлось мучиться 120 минут, чтобы дожать Кайзерслаутерн.

Главным неудачником дня оказалась Герта. Берлинцы устроили дикую перестрелку с Брауншвейгом, выступающим во второй Бундеслиге. Команды набили друг другу по 4 гола, а затем принялись исполнять пенальти. В лотерее фарт улыбнулся менее статусному клубу – один промах против двух у Герты.

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