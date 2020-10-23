Лондонский Тоттенхэм не имел проблем с австрийским ЛАСКом в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Шпоры" организовали первый гол в ворота австрийцев уже на 18-й минуте: Винисиус пасом нашел в штрафной абсолютно свободного Лукаса Моуру, и бразилец спокойно переиграл кипера в ближнем бою.

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Удвоили преимущество лондонцы еще до перерыва. Это Андрес Андраде неудачно прервал прострел Бейла с правого фланга – автогол. А добил ЛАСК, на скамейке запасных которого весь матч просидел Евгений Чеберко, Сон Хын Мин. Кореец на 84-й выскочил один на один со Шлагером после скидки Винисиуса и левой пробил в нижний угол – 3:0.

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