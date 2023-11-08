В первом поединке 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА датский Митьюлланд разбил Рух (4:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Молодежная команда Руха без шансов уступила сверстникам из Митьюлланда. Еще до середины тайма гости вышли вперед – Крюгер-Йонсен ворвался в штрафную львовян и с левого фланга прицельно попал в дальний угол.

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После перерыва Ихеаначо удвоил преимущество датчан, а в середине тайма с пенальти оформил дубль. На последних минутах гости добили Рух, оставив украинской команде призрачные шансы на общий успех.