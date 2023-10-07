Челси получил три очка в матче против Бернли в восьмом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Лондонцы длительное время не могли решить свои проблемы с реализацией. Матч против Бернли начался для команды Почеттино не лучшим образом. Уже на 15 минуте Одобер вывел свою команду вперед. Впрочем, до перерыва благодаря автоголу Челси сравнял. Во втором тайме "синие" трижды огорчили хозяев поля и одержали важную победу. Стоит отмечать, что Почеттино решил поберечь Михаила Мудрика из-за травмы, которую игрок получил в прошлом туре. Украинский вингер вышел на поле лишь на 83 минуте.

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Челси набрал 11 очков и находится на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ. Бернли с четырьмя баллами расположился в зоне вылета.