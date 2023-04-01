Когда команда Юргена Клоппа ехала обратно в Ливерпуль, с ними случился неприятный случай. Хулиганы напали на клубный автобус и бросили в него неизвестный предмет. Транспортное средство было повреждено в то время, когда на его борту была команда гостей. Манчестер Сити сообщил об инциденте и резко осудил действия злоумышленников.

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"Подобные случаи абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных лиц. Мы будем всячески поддерживать расследование этого инцидента полицией Великого Манчестера. Кроме того, клуб разочарован тем, что сегодня во время игры услышал неуместные выкрики от домашних болельщиков. Мы сожалеем об оскорблениях, которые могли вызвать эти выкрики, и будем продолжать работать с группами болельщиков и официальными лицами обоих клубов, чтобы искоренить ненавистные скандирования", – говорится в заявлении Манчестер Сити.

На данный момент стало известно, что пострадал тренер Ливерпуля, но его повреждения незначительны. Полиция уже начала расследование инцидента.

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