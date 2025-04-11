Шахтер разбил ЛНЗ в матче 24-го тура УПЛ, который состоялся 11 апреля 2025 года. Видео голов и обзор встречи ЛНЗ – Шахтер смотрите на "Футбол 24".

Уже на 7-й минуте Шахтер повел в счете. Судаков классно забросил на правый край штрафной на Бондаренко, который упал, пытаясь обыграть защитника, но сохранил мяч. Артем после этого отдал в центр, Эгиналдо остроумно пропустил, а Марлон Гомес классно пробил в верхний угол.

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Через 4 минуты счет стал 0:2 – Марлон обокрал защитника на левом краю штрафной, прорвался вглубь и прострелил, а от Дайка мяч оказался в воротах. А на 20-й минуте бразилец оформил дубль, удачно сыграв на добивании после удара Эгиналдо. До перерыва Момо отквитал один мяч, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Под конец встречи Яшари все же забил гол престижа для ЛНЗ, замкнув навес с углового. Но последнее слово было за Шахтером – Лассина Траоре покатил в дальний угол после прохода и передачи от Бондаренко.