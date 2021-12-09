"В связи с обнародованием на Youtube-канале одной из популярных футбольных программ аудиозаписей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, ФК Минай считает необходимым высказать следующее. Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда пресса пользуется сомнительными источниками и выдает неподтвержденную информацию за настоящий факт.

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Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудиозаписи, утверждает о вроде бы "проблемах в раздевалке", "нарушении дисциплины", "хамском отношении к тренеру" и другом в эфире программы "ТаТоТаке" от 6 декабря 2021 года. Отметим, что обнародованная видеозапись в тик-токе, на основе которой журналист делал свои выводы, что Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру Леонову.

Обращаем внимание, что после проведенного внутреннего расследования мы выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, выбежавшим на поле в момент, когда команда шла к фанатскому сектору благодарить за поддержку в игре с Динамо 27 ноября. Выражал критику Селезнев исключительно игрокам. Футболист за свои действия попросил прощения перед ними в тот же день в раздевалке.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его "источники", откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал "желаемое" за "действительное". Также нам непонятно, с какой целью обнародована эта информация в эфире. Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ради очередного хайпа?

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Отметим, что подобная неподтвержденная информация и стала причиной конфликта Евгения Селезнева с журналистом, в результате и возникли неприятные телефонные разговоры. От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Е. Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие мероприятия.

Также отметим, что записанные аудиозаписи были не в рабочее время игрока и носят частный характер. И просим представителей СМИ в будущем, если возникают соответствующие недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться к нам, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не через публичную огласку в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков", – говорится в заявлении на официальном сайте Миная .

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