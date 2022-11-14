"Скажу так, у меня уже был такой небольшой опыт. Когда летом была та трансферная сага, с теми слухами и всем прочим... Миллион звонков, каких-то обсуждений. Мне вообще не понравилось. Больше не хочу вообще быть внутри этой кухни. Мне лучше я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов – это Ницца, Байер и Брентфорд. Когда не получилось, я расстроился, но сейчас мы видим, что божий план лучше моих мечт.

"Скоро увидимся": Неймар записал видео для Мудрика – украинец комплементарно ответил

Сегодня ты разговариваешь с одним тренером. Уже думаешь только об этой команде, смотришь видео о них, понемногу знакомишься с командой. Разговоры только о них. Тренер звонит по телефону и говорит, что ждет на сборах. Потом что-то не получилось, клубы не договорились. Появляется новая команда, снова звонит главный тренер.

Разговоры с наставниками таких команд влияют, они заряжают. Ты уже хочешь играть за него и эту команду. Ты уже сосредоточился, в уме только одна команда. И когда так с одним тренером, вторым, третьим... Больше не хочешь переживать за это все. Просто не остается эмоций", – сказал Мудрик в эфире YouTube-канала Влады Седан.