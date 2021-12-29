"У меня сын такой же, как я. Даже хуже. Страшный человек. Мне очень трудно дается его воспитание. Сейчас он поехал на турнир, три дня его нет. Он играет в хоккей, все делает против меня. Постоянно. Я – футбол, он – хоккей. Хотя я и в хоккей играю. Я не люблю 8-й номер, а он специально берет 8-й.

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Он делает все, чтобы было так, что не я его отец. Не дай бог, что я с ним в Instagram фотку выложу. Он говорит: "Я не хочу, чтобы знали, что я сын Селезнева. Чтобы со мной из-за этого общались". Но имя сначала надо заработать, а чего стесняться? Возможно, это детское.

Играть в футбол он хотел. В ворота встал. Как я его отучал? Разгонялся и с 5 метров бил ему в лоб. А он все равно хотел, говорит: "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил. И нос разбивал. Говорил: "Что же ты не ловишь, вратарь?" – заявил Селезнев в интервью Футбольному формату.

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