Раздевалка Валенсии восстала против Селадеса – "летучие мыши" в шаге от пролета мимо Лиги чемпионов

Поражение от Эйбара (0:1) в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги усилило кризис Валенсии. Испанская пресса выяснила, что микроклимат в левантийской команде упал до минимума.

"Летучих мышей" раздирают внутренние конфликты, утверждает Marca.

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После воскресного поединка против Осасуны (2:0) в раздевалке поссорились наставник Валенсии Альберт Селадес и форвард Макси Гомес. Тренер решил наказать звезду отстранением от занятий с первой командой. Это не понравилось части игроков, которая обратилась к спортивному директору левантийцев с просьбой оштрафовать Гомеса финансово.

Как следствие, Селадес вынужден был вернуть нападающего в состав, но в матче против Эйбара тот сыграл лишь несколько минут под занавес встречи. Ранее специалист успел побить горшки с защитником "летучих мышей" Муктаром Диакаби.

В данный момент Валенсия занимает восьмое место в Примере, набрав 46 очков. За семь туров до конца первенства подопечные Селадеса уже на 17 пунктов отстают от зоны ЛЧ.

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