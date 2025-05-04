Уже несколько недель в раздевалке Реала с большой частотой произносится имя Хаби Алонсо. Как информирует AS, игроки и персонал "бланкос" знают, что следующим наставником команды станет действующий главный тренер Байера.

Алонсо планирует прихватить с собой лидера Байера – Реал хочет создать немецкий дуэт в центре обороны

Это уже ни для кого не является секретом, пресса пишет об этом открыто. Боссы Реала хотят попрощаться с Анчелотти до клубного чемпионата мира – в этом случае команду возглавит временный наставник Сантьяго Солари. Алонсо же приступит к своим обязанностям уже в июле.

Ранее сообщалось, что Алонсо уже приступил к планированию трансферной кампании Реала.

Байер не позволил Баварии досрочно забрать Салатницу, Айнтрахт уничтожил РБ Лейпциг, Боруссия Д в шаге от Лиги чемпионов