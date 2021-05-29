Игроки сборной Украины эффектно поздравили Виталия Миколенко с днем ​​рождения во время утренней тренировки. В момент общения юбиляра с прессой несколько футболистов в составе Ярмоленко, Соболя, Яремчука и Степаненко подкрались к Виталию и сделали ему незабываемый "подарок".

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Легионеры из Вест Хэма и Брюгге одновременно разбили о голову Миколенко несколько сырых яиц, а представитель Гента щедро посыпал все это мукой. Защитник Динамо, оправившись от шока, пытался догнать Яремчука и "поделиться" полеченным. Словом, было весело и незабываемо.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове.

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