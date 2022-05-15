Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не против, если Саутгемптон поможет остановить Ливерпуль в борьбе за трофей АПЛ.

"Обращение к Саутгемптону, как к следующему сопернику Ливерпуля? Разбейте Ливерпуль со счетом 4:0! Большая, большая привилегия, которая у нас есть, заключается в том, что дома все в наших руках. Нам не нужно смотреть ни на что другое, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все.

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Я сказал игрокам: "Не унывайте сегодня, потому что мы показали действительно хорошую игру. Это справедливо в противостоянии с таким соперником, что судьба титула решится в последнем туре, поскольку обе команды очень качественные", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити упустил возможность сохранить отрыв от Ливерпуля, расписав результативную ничью с Вест Хэмом (2:2). "Горожане" имеет 90 пунктов в активе и 1 несыгранный матч, тогда как мерсисайдцы с 86 очками имеют 2 игры в запасе.

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