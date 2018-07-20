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Раванелли: Времени для комплектации команды у нас было не так много, как хотелось бы

18:30 6 Читати українською
Раванелли: Времени для комплектации команды у нас было не так много, как хотелось бы
Фабрицио Раванелли / sport1.de

Наставник Арсенал-Киев Раванелли поделился мыслями относительно селекционной работы киевлян и о задачах "пушкарей" на будущий сезон УПЛ.

"К сожалению, времени для комплектации команды у нас было не так много, как хотелось бы. Поэтому о стопроцентном кадровом потенциале команды говорить еще рано. Но мы надеемся, что даже в этих условиях постараемся максимально готовыми подойти к старту сезона в украинской Премьер -лиге.

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Наша главная задача ясна - на этапе первого сезона сохранить место в Премьер-лиге. Но однозначно мы будем биться за очки в каждом матче и постараемся быть в таблице как можно выше.

Формат УПЛ? Я новый человек в украинском футболе, поэтому пока однозначно ответить на этот вопрос не смогу. Нужно пройти половину чемпионата и почувствовать всю его специфику, чтобы говорить об оптимальном количестве клубов в УПЛ", – рассказал Раванелли в комментарии Команда1.

Відзначимо, в першому турі УПЛ Арсенал-Київ зіграє проти Львова. Поєдинок відбудеться 22 липня о 19:30.

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