Раванелли: Уверен, что Арсенал находится на правильном пути

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли прокомментировал ничью столичного клуба в матче против Черноморца (1:1), в рамках 5-го тура УПЛ.

"Считаю, что должны были побеждать. Пропустили гол из-за ошибки. Постоянно допускаем одни и те же ошибки, но я доволен работой команды. У нас было достаточно шансов забить второй гол и победить, особенно это касается второго тайма.

Арсенал-Киев и Черноморец расписали боевую ничью

У нас всего один набранный балл, и это неправильно. С Мариуполем мы должны были забивать 3-4 гола, а в итоге проиграли. Это же касается игры с Александрией.

Уверен, что Арсенал находится на правильном пути и вскоре получит три очка. Почему мы так мало забиваем? В атаке у нас играют молодые исполнители. например, тот же Алексеев. Думаю, у него хорошее будущее", – рассказал Раванелли телеканалу Футбол.