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Раванелли: Уверен, что Арсенал находится на правильном пути

10:15 28 Читати українською
Раванелли: Уверен, что Арсенал находится на правильном пути
Фабрицио Раванелли / фото ФК Арсенал-Киев

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли прокомментировал ничью столичного клуба в матче против Черноморца (1:1), в рамках 5-го тура УПЛ.

"Считаю, что должны были побеждать. Пропустили гол из-за ошибки. Постоянно допускаем одни и те же ошибки, но я доволен работой команды. У нас было достаточно шансов забить второй гол и победить, особенно это касается второго тайма.

Арсенал-Киев и Черноморец расписали боевую ничью

У нас всего один набранный балл, и это неправильно. С Мариуполем мы должны были забивать 3-4 гола, а в итоге проиграли. Это же касается игры с Александрией.

Уверен, что Арсенал находится на правильном пути и вскоре получит три очка. Почему мы так мало забиваем? В атаке у нас играют молодые исполнители. например, тот же Алексеев. Думаю, у него хорошее будущее", – рассказал Раванелли телеканалу Футбол.

Украина5 тур

Арсенал-Киев - Черноморец: Пятница 17 августа 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
1 : 1
Черноморец
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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли Арсенал-Киев - Черноморец
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