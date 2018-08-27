toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Раванелли: Уверен, что Арсенал-Киев на правильном пути

08:19 84 Читати українською
Раванелли: Уверен, что Арсенал-Киев на правильном пути
Фабрицио Раванелли / соцсети

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли прокомментировал первую победу своей команды в УПЛ. Столичный клуб одолел Карпаты со счетом 2:1.

"Прежде всего я хочу сказать слова большой благодарности всем своим футболистам, которые отдали все силы для того, чтобы победить в тяжелом матче Карпаты и впервые набрать три пункта за один матч.

Арсенал победил Карпаты во Львове – первый триумф Раванелли в УПЛ

У меня не было претензий к тому, как наши игроки работали на тренировках. Они заслуживали, еще раньше отпраздновать победу, но по тем или иным причинам это не получалось.

В матче с Карпатами команда продемонстрировала настоящий сильный характер, желание во что бы то ни стало победить, что не могло не сказаться в результате на счете поединка.

Я уверен, что мы на правильном пути в построении сильной и самобытной команды", – цитирует Раванелли пресс-служба "пушкарей".

Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2 – видео голов и обзор матча

Украина6 тур

Карпаты - Арсенал-Киев: Воскресенье 26 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
1 : 2
Арсенал-Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Карпаты - Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
14
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук