Раванелли: Уверен, что Арсенал-Киев на правильном пути

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли прокомментировал первую победу своей команды в УПЛ. Столичный клуб одолел Карпаты со счетом 2:1.

"Прежде всего я хочу сказать слова большой благодарности всем своим футболистам, которые отдали все силы для того, чтобы победить в тяжелом матче Карпаты и впервые набрать три пункта за один матч.

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У меня не было претензий к тому, как наши игроки работали на тренировках. Они заслуживали, еще раньше отпраздновать победу, но по тем или иным причинам это не получалось.

В матче с Карпатами команда продемонстрировала настоящий сильный характер, желание во что бы то ни стало победить, что не могло не сказаться в результате на счете поединка.

Я уверен, что мы на правильном пути в построении сильной и самобытной команды", – цитирует Раванелли пресс-служба "пушкарей".

Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2 – видео голов и обзор матча