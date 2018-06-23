Раванелли: схема 4-3-3 – это и есть футбол, и мне нравится атакующая игра

Новоиспеченный главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли поделился ожиданиями от работы в Украине.

Новый главный тренер киевского Арсенала Раванелли еще только осваивается в Украине. Но на своей первой пресс-конференции, когда он официально был представлен в новом статусе, итальянец уже обозначил некоторые свои взгляды на футбол и работу на новом месте.

"Это хороший вызов для меня, и надеюсь, что он будет и хорошим опытом. И это не было вопросом того, большой ли Арсенал клуб. Главное – это возможность роста для этого клуба. Мой опыт как игрока, и мой предыдущий опыт как тренера, моя работа в Ювентусе – это то, что я бы хотел принести в Арсенал, чтобы помочь ему расти и развиваться, прославлять и достойно представлять Украину.

"Сейчас я бы забивал 60 голов за сезон и стоил 80 миллионов фунтов". Раванелли – суперзвезда, которая подорвет УПЛ

Чтобы сформировать хорошую команду, нужно привлекать как молодых, так и опытных игроков. Украинские игроки очень настойчивые, они готовы тяжело работать. Я уверен, что мы сработаемся и у нас получится хорошая совместная работа. Конечно, в моей команде должны быть только профессионалы. Если это будут не профессионалы, то хорошей игры не получится.

Что я знал до этого о чемпионате Украины? Если быть искренним, то, конечно, я знаю, кто такой Шевченко. До приезда в Украину я преимущественно был знаком с игрой и с игроками национальной сборной, я следил за этим. Конечно, в Европе публика в целом больше знакома с игрой и результатами Шахтера и Динамо. Тем не менее, я здесь буду дальше познавать украинский футбол.

Я собираются играть по схеме 4-3-3. В моем понимании футбол – это именно эта схема. И это согласуется с моим мышлением, моей ментальностью. Я познакомился с этой схемой, еще будучи игроком, я ее знаю очень хорошо и она мне нравится. Мне также нравится, когда команда под моим руководством атакует. И конечно, всегда держать во уме, что нужно победить противника с помощью этой тактики.

В Украине преимущественно играют в оборонительный футбол? На мой взгляд, нападение или защита не столько важны. Главное – это настрой команды на выигрыш и менталитет победителей. Не важно, сколько игроков атаки есть в составе, главное, чтобы все были нацелены на победу", – заявил Раванелли.