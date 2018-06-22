Раванелли прилетел в Украину и завтра возглавит Арсенал-Киев

Известный итальянский футболист и тренер Раванелли сегодня прибыл в аэропорт Борисполь, где его встретила группа болельщиков киевского Арсенала.

Завтра Раванелли, вероятно, возглавит Арсенал-Киев. Презентация нового главного тренера состоится в 11:00.

"Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на тренерской скамейке.

Экс-форвард Ювентуса Раванелли возглавит Арсенал-Киев, – СМИ

УПЛ – сильный чемпионат с двумя лидерами – Шахтером и Динамо. Я мало знаю о командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы", – цитирует Раванелли официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Последнее место работы Раванелли - Аяччо, который он возглавлял с июня по ноябрь 2013 года.