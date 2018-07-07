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Раванелли: Понимаю, что Арсенал-Киев не сразу сможет конкурировать с Динамо и Шахтером

16:54 24 Читати українською
Раванелли: Понимаю, что Арсенал-Киев не сразу сможет конкурировать с Динамо и Шахтером
Фабрицио Раванелли / соцсети

Главный тренер киевского Арсенала Фабрицио Раванелли поделился своими впечатлениями от работы в Украине.

"Я счастлив в Киеве. Мне нравится этот город. Как только приехал, понял, что украинцы – прекрасные люди. Мой сын Лука, который играет в итальянской Серии С, должен приехать на первый матч Арсенала в сезоне.

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Понимаю, что сразу мы не сможем соперничать с Шахтером и Динамо – это гранды украинского футбола, которые на слуху во всей Европе. Мне пока сложно сказать на каком уровне находимся мы по сравнению с остальными командами Украины. Еще не видел их в действии. Думаю, после нескольких первых туров смогу сделать это", – сказал Раванелли каналу Футбол 1.

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
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