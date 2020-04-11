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Раванелли планирует продолжить тренерскую карьеру и назвал приоритетный вариант

08:30 18 Читати українською
Раванелли планирует продолжить тренерскую карьеру и назвал приоритетный вариант
Фабрицио Раванелли / фото: ФК Арсенал-Киев

Бывший наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли решил вернуться к тренерской работе и уже имеет интересный вариант.

"Я тренировал Аяччо во Франции и Арсенале-Киев в Украине. Я хотел бы вновь поработать, и мой агент Крейг Хонейман находится в Англии. В жизни много сюрпризов. Почему нет? Мое сердце в Мидлсбро. Когда я прибыл туда, я помню итальянский флаг на берегу реки с надписью: "Добро пожаловать, Фабрицио". Они были фантастическими со мной.

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Я хотел бы сделать такую же фантастическую тренерскую работу, как в свое время игроком, когда забивал много голов. Я не знаю, смогу ли я однажды возглавить Мидлсбро. Но однажды было бы здорово вернуться туда", – поделился Раванелли в интервью The Athletic.

Напомним, Раванелли провалился в Арсенал-Киев в 2018 году и был уволен после 9 туров.

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Теги
Англия Арсенал-Киев Арсенал-Киев Мидлсбро Мидлсбро Аяччо Аяччо Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
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