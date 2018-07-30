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Раванелли: Не вижу ничего страшного в том, что мы проиграли Шахтеру

00:19 14 Читати українською
Раванелли: Не вижу ничего страшного в том, что мы проиграли Шахтеру
Фабрицио Раванелли / фото ФК Шахтер

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Шахтера.

"Была достаточно тяжелая игра. На данном этапе нам трудно противостоять Шахтеру. У "горняков" фантастические игроки, это очень качественная команда. Не вижу ничего страшного в том, что мы проиграли, ведь между нами большая разница в плане технических и физических умений и возможностей .

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Мы знаем, что в домашней игре со Львовом мы пропустили два очень нефартовых мяча. А сегодня играли с Шахтером, поэтому нам было трудно. Но все футболисты знают для чего мы работаем и уверены, что все будет хорошо.

Шахтер – команда уровня Лиги Чемпионов, Арсенал, на сегодняшний день, не может противостоять такой организованной команде", – цитирует Раванелли телеканал Футбол 1.

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Украина2 тур

Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 0
Арсенал-Киев
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