Раванелли: Фонсека классный специалист, но и Луческу был неплохим

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли рассказал о Динамо Лобановского и Шахтер во времена Луческу и сейчас.

"Я помню Динамо еще со времен, когда я был молодым. Шевченко, Лобановский – помню как Динамо того времени выигрывало у Барселоны. Тоже самое хочу сказать о Шахтере, особенно о его последних выступлениях в Лиге Чемпионов, например, против Ромы и Наполи. Паулу Фонсека очень классный специалист, но и Мирча Луческу был также неплохим.

Раванелли: Если я узнаю, что кто-то из моих игроков сливает матчи – на следующий день убью его

Неделю назад вместе с моим другом Марио Тассотти и Андреем Шевченко были на тренировке Шахтера, и могу сказать, там действительно играют квалифицированные футболисты", – рассказал Раванелли для Xsport.