Раванелли дебютировал во главе Арсенала с поражения от Волыни

В товарищеском матче Волынь – Арсенал сильнее оказалась луцкая команда. Фабрицио Раванелли проиграл свой первый матч во главе Арсенала.

В товарищеском поединке Волынь победила киевский Арсенал благодаря дублю Яковлева, который 2 гола провел с пенальти. Этот матч стал дебютным для Фабрицио Раванелли в должности наставника киевского клуба. Напомним, итальянец подписал с Арсеналом контракт на 1 год.

Правда, официальный сайт Арсенала не дает состава команды на этот матч и других подробностей поединка.

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Товарищеский матч

Волынь – Арсенал-Киев – 2:1

Голы: Яковлев, 22 (пен), 44 (пен) – ?, 56

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