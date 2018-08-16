Раванелли: Арсенал-Киев не был готов к началу сезона 2018/19

Главный тренер Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли поделился ожиданиями от матча против Черноморца и прокомментировал провальный старт сезона.

"Черноморец хорошо играет, как и Александрия. Футболисты прекрасно подготовлены не только технически, но и физически. Мы готовимся к матчу и будем работать над тем, чтобы своего соперника перевесить в этих аспектах.

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Нам нужно улучшить команду, ведь с начала сезона она еще не была готова к чемпионату. Поэтому нужно над этим еще работать и исправлять ситуацию", – сказал Раванелли в эфире канала Футбол 1.

Арсенал-Киев за 4 тура еще не набрал ни одного очка и идет на последней строчке в турнирной таблице УПЛ.

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