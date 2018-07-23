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Раванелли: Арсенал должен прибавить во всех компонентах игры

19:26 8 Читати українською
Раванелли: Арсенал должен прибавить во всех компонентах игры
Фабрицио Раванелли (справа) / фото ФК Львов

Наставник киевского Арсенала Фабрицио Раванелли поделился эмоциями после поражения своей команды от Львова в 1 туре УПЛ 2018/19.

"Еще перед этой первой официальной игрой я говорил, что у нас нехватка времени для того, чтобы наладить командные действия и надлежащее взаимодействие между игроками. В целом же я должен сказать, что доволен тем, как мои игроки боролись на протяжении всего матча.

Арсенал-Киев – Львов - 0:2 – видео голов и обзор матча

Наш соперник оказался достаточно крепким, более уверенным и сконцентрированным. На то, как закончился матч повлияли необязательные ошибки. Один из голов мы пропустили после того, как развалилась наша стенка, а второй в результате небольшого рикошета от двух наших игроков.

Также отмечу, что я не имел возможности включить на игру нескольких футболистов, контракты которых еще не полностью оформлены.

Мы сделаем надлежащие выводы, потому что нам нужно прибавлять во всех компонентах игры", – цитирует Раванелли официальный сайт Арсенала.

Украина1 тур

Арсенал-Киев - Львов: Воскресенье 22 июля 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 2
Львов
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Арсенал-Киев - Львов Арсенал-Киев Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
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