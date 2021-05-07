В сезоне 2021/22 боссы "орлов" готовы довериться наставнику Кастильи, сообщает Goal.

Реал выбирает преемника для Зидана – на пути Рауля остались два топ-кандидата

Рауль и Айнтрахт уже провели первый раунд переговоров. В данный момент стороны взяли паузу до конца мая. Франкфуртцы хотят сосредоточиться на сохранении места в зоне Лиги чемпионов, а Рауль хочет вывести дубль мадридского Реала в Сегунду. Кроме того, в случае отставки Зидана 43-летний экс-форвард вероятно окажется в шорт-листе кандидатов на роль энтренадора первой команды "сливочных".

Напомним, что в апреле Боруссия М объявила о назначении Хюттера, а франкфуртский Айнтрахт получит рекордную компенсацию за потерю австрийского специалиста.

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