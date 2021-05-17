Бывший нападающий "сливочных" четко озвучил свою позицию во время переговоров с руководством, информирует AS.

Реал выделил фаворита на должность главного тренера – фанаты не поддерживают руководство

Рауль собирается делать ставку на молодежь и отказаться от ряда ветеранов. Во время работы с Кастильей 43-летний специалист уделял большое внимание физической подготовке и дисциплине. Эти же принципы он собирается перенести в главную команду, если назначение состоится.

Отмечается, что на Рауля также претендует Айнтрахт Ф, однако молодой тренер попросил немцев подождать, пока ситуация с Реалом не разрешится окончательно.

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки