Рауль стал фаворитом на должность наставника Реала в случае ухода Зидана
Легендарный экс-форвард мадридцев Рауль Гонсалес Бланко может пойти на повышение, если французский наставник команды решит покинуть "белых".
Главный тренер Кастильи (молодежной команды Реала) Рауль может возглавить главную команду "сливочных", сообщает Marca.
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43-летний специалист является главным кандидатом на пост тренера мадридцев в случае ухода Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что руководство Реала рассматривает и других кандидатов, среди которых наставник сборной Германии Йоахим Лёв, однако Рауль устраивает практически всех.
Напомним, Рауль выступал за Реал с 1994 по 2010 годы. В августе 2018-го стал тренером юношеской команды Реала. Менее чем за год, 20 июня 2019 г., возглавил Кастилью, с которой победил по итогам первого сезона в Юношеской лиге УЕФА, одолев в финале Бенфику. Ранее о желании пригласить Рауля главным тренером заявили в Айнтрахте.
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