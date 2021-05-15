Главный тренер Кастильи (молодежной команды Реала) Рауль может возглавить главную команду "сливочных", сообщает Marca.

Рауль заинтересовал Айнтрахт – переговоры на паузе

43-летний специалист является главным кандидатом на пост тренера мадридцев в случае ухода Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что руководство Реала рассматривает и других кандидатов, среди которых наставник сборной Германии Йоахим Лёв, однако Рауль устраивает практически всех.

Напомним, Рауль выступал за Реал с 1994 по 2010 годы. В августе 2018-го стал тренером юношеской команды Реала. Менее чем за год, 20 июня 2019 г., возглавил Кастилью, с которой победил по итогам первого сезона в Юношеской лиге УЕФА, одолев в финале Бенфику. Ранее о желании пригласить Рауля главным тренером заявили в Айнтрахте.

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