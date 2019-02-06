Рауль Рианчо и Ротань присутствовали на матче Динамо и Нью-Ингленд Революшн

Экс-ассистент главного тренера Динамо Рауль Рианчо и бывший хавбек "бело-синих" Руслан Ротань собственными глазами видели поражение киевлян в сегодняшнем матче.

Экс-ассистент Реброва Рауль Рианчо, который успел поработать главным тренером Спартака после ухода из киевского клуба, посетил матч Динамо против Нью-Ингленд Революшн (1:3), который недавно закончился.

Рианчо: Ярмоленко до сих пор называет меня папой

К слову, испанский специалист уже второй раз присутствует на матче Динамо во время сборов в Испании. Вчера Рауля был замечен на встрече киевлян с Эстерсундом (0:0).

Также на поединке был замечен Руслан Ротань, который наблюдал за тем, что происходит на футбольном поле с трибун. Отметим, что Ротань недавно стал главным тренером молодежной сборной Украины. Очевидно, Руслан на матче просматривал молодых "динамовцев".

Динамо проиграло Нью-Инглэнд Революшн: Андриевский не забил пенальти, провал обороны