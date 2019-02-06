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Рауль Рианчо и Ротань присутствовали на матче Динамо и Нью-Ингленд Революшн

18:58 74 Читати українською
Рауль Рианчо и Ротань присутствовали на матче Динамо и Нью-Ингленд Революшн
Рауль Рианчо / фото: А. Осипов

Экс-ассистент главного тренера Динамо Рауль Рианчо и бывший хавбек "бело-синих" Руслан Ротань собственными глазами видели поражение киевлян в сегодняшнем матче.

Экс-ассистент Реброва Рауль Рианчо, который успел поработать главным тренером Спартака после ухода из киевского клуба, посетил матч Динамо против Нью-Ингленд Революшн (1:3), который недавно закончился.

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К слову, испанский специалист уже второй раз присутствует на матче Динамо во время сборов в Испании. Вчера Рауля был замечен на встрече киевлян с Эстерсундом (0:0).

Также на поединке был замечен Руслан Ротань, который наблюдал за тем, что происходит на футбольном поле с трибун. Отметим, что Ротань недавно стал главным тренером молодежной сборной Украины. Очевидно, Руслан на матче просматривал молодых "динамовцев".

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Динамо Киев - Нью-Инглэнд Революшн: Среда 06 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 3
Нью-Инглэнд Революшн
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Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн Динамо Киев Динамо Киев Товарищеские матчи Рауль Рианчо Рауль Рианчо Руслан Ротань Руслан Ротань Динамо Киев - Нью-Инглэнд Революшн
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