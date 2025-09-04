Ангелос Постекоглу может заменить Эрика Тен Хага во главе Байера.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу может стать новым наставником Байера после увольнения Эрика Тен Хага. Как информирует Sky Sport Germany, австралийский специалист вошел в список кандидатов на должность главного тренера "фармацевтов".

Леверкузенцы рассматривают несколько вариантов, в том числе экс-форварда Реала Рауля, и решение пока не принято. Ожидается, что руководство определится до конца недели. В список потенциальных кандидатов также входят Марко Розе и Эдин Терзич.

Напомним, что Эрик тен Хаг был уволен после 2-го тура Бундеслиги.

Постекоглу привел Тоттенхэм к победе в Лиге Европы.

