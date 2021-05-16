"Реал – мой дом, и именно здесь я хочу быть. Сейчас не время говорить о чьем-то будущем. За этот год мы многому научились.

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Я – работник этого клуба. Три-четыре года назад я решил стать тренером. Это означало возможность быть дома, в своем клубе, приобретать опыт и тренироваться как можно лучше. Я – человек этого клуба. Я счастлив дома и с нетерпением жду продолжения работы", – цитирует Рауля Marca.

Напомним, легендарный нападающий выступал за Реал с 1994 по 2010 годы. В августе 2018-го стал тренером юношеской команды "сливочных". Менее чем за год, 20 июня 2019, возглавил Кастилью, с которой победил по итогам первого сезона в Юношеской лиге УЕФА, одолев в финале Бенфику.

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