Рауль может стать новым главным тренером Байера, информирует Marca. Сообщается, что у испанца есть два конкурента с опытом работы в Бундеслиге – Эдин Терзич и Марко Розе. Согласно источнику, боссы "фармацевтов" определятся с назначением нового тренера не раньше конца этой недели.

Рауль возглавлял молодежную команду Реала на протяжении 6 лет и покинул ее в мае этого года. Сообщалось, что он разочарован президентом клуба Флорентино Пересом, ведь именно он претендовал на должность главного тренера первой команды. Однако Перес предпочел пригласить Хаби Алонсо из Байера.

Терзич возглавлял дортмундскую Боруссию с 2022 по 2024 год и дошел с ней до финала Лиги чемпионов. Последним клубом Розе был РБ Лейпциг, где он работал с 2022 года по 2025-й.

