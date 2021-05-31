Как известно, Зинедин Зидан покинул Реал за год до завершения контракта. "Сливочные" активно ищут нового наставника – в прессе появляются имена Рауля, Маурисио Почеттино и Антонио Конте. Одним из кандидатов был Массимилиано Аллегри, который решил вернуться в Ювентус.

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Не будет в Реале и Антонио Конте, который на днях расторг контракт с миланским Интером. Рауль и Хаби Алонсо, которые работают в молодежках Реала и Реал Сосьедада соответственно, тоже отказались работать в первой команде "сливочных" после ухода Зидана, утверждает Cope.

Кроме Почеттино, об интересе Реала к которому уже известно, назвали еще одного кандидата. Им стал Роберто Мартинес, который возглавляет сборную Бельгии. Отмечается, что когда-то мадридцы уже контактировали с испанским тренером, но это было достаточно давно. Сейчас переговоры с наставником бельгийцев не стартовали, ведь "красные дьяволы" готовятся к чемпионату Европы.

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