Рауль и Конте отказались возглавить Реал – СМИ назвало нового кандидата на переезд в Мадрид
Флорентино Перес продолжает поиски нового тренера, ведь несколько кандидатов уже отклонили вариант со "сливочными".
Как известно, Зинедин Зидан покинул Реал за год до завершения контракта. "Сливочные" активно ищут нового наставника – в прессе появляются имена Рауля, Маурисио Почеттино и Антонио Конте. Одним из кандидатов был Массимилиано Аллегри, который решил вернуться в Ювентус.
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Не будет в Реале и Антонио Конте, который на днях расторг контракт с миланским Интером. Рауль и Хаби Алонсо, которые работают в молодежках Реала и Реал Сосьедада соответственно, тоже отказались работать в первой команде "сливочных" после ухода Зидана, утверждает Cope.
Кроме Почеттино, об интересе Реала к которому уже известно, назвали еще одного кандидата. Им стал Роберто Мартинес, который возглавляет сборную Бельгии. Отмечается, что когда-то мадридцы уже контактировали с испанским тренером, но это было достаточно давно. Сейчас переговоры с наставником бельгийцев не стартовали, ведь "красные дьяволы" готовятся к чемпионату Европы.
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