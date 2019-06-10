Рассматриваем 3-4 кандидатуры на пост главного тренера Металлиста 1925, – Стороженко

Основатель Металлиста 1925 Сергей Стороженко рассказал о поисках нового тренера команды.

"Во-первых, отмечу, что вместе с Горяиновым покинул свой пост и Сергей Ралюченко. Судьба Андрея Демченко, Марины Миндаревой и Юрия Сивухи будет зависеть от нового тренера.

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Рассматриваем кандидатуры 3-4 тренеров, думаем над этим вопросом. Думаю, болельщики будут довольны.

Все они – грамотные специалисты, достаточно хорошо известные футбольной общественности Украины. Несмотря на то, кто из них будет назначен, думаю, болельщики будут довольны. За плечами каждого из кандидатов огромный опыт футбольной и тренерской работы", – поделился Стороженко в комментарии KharkivToday.

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