Заря на последних секундах матча одолела Ворсклу в большинстве (2:1). Наставник луганчан Младен Бартулович прокомментировал игру своих подопечных и объяснил почему команда расслабилась после удаления Александра Скляра.

Красная карточка Скляра и гол Мичина на последних секундах в видеообзоре матча Ворскла – Заря – 1:2

"Поздравляю Зарю с победой, мы заслуживали ее. Да, игра была нервная, но мы наработали на результат. Большое спасибо ребятам за отношение к игре. Они очень хотели выиграть сегодня. До красной карты мы играли лучше и имели лучшие моменты.

После того, как у соперника удалили игрока, был период, когда мы приходили в себя. Но все это исключительно психология. Где-то расслаблялись. Минут 15-20 были очень плохие. Это вопрос концентрации, а также хорошего выступления соперников. Ворскла – очень хорошая команда", – заявил Бартулович в интервью пресс-службе Зари.

Напомним, что благодаря победе над Ворсклой Заря приблизилась к зоне еврокубков и заняла 6 место, преследуя Кривбасс и Полесье. Правда, у криворожан есть еще 2 матча в запасе.

Заря на выезде в добавленное время вырвала победу у Ворсклы – Скляр стал антигероем, Будковский установил личный рекорд