"Конечно, я недоволен решением апелляционного комитета УАФ. Меня на самом заседании не было, был мой представитель. В течение 10 дней мы получим официальное заключение и будем понимать, как двигаться дальше.

УАФ сократила дисквалификацию Гельзина с пяти до трех лет

Рассчитывал, что наказание снимут и оставят условную дисквалификацию, потому что мы приводили в пример аналогичные случаи из других стран, и там не было таких жестких наказаний.

В итоге получилось так, как есть сейчас. Ничего не поменялось. Будем ли подавать документы в Спортивный суд Лозанны (CAS)? Думаю, да. Скорее всего, будем подавать.

Влияет ли срок дисквалификации на возвращение в футбол? Конечно, влияет. Увы, у нас бьют тех, кто вкладывает деньги в футбол. И делают это люди, которые являются пожирателями. Ожидать от них другого не стоит. Придет время, и их вынесут оттуда. Вот увидите", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сегодня Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил жалобу Владислава Гельзина, сократив его дисквалификацию с пяти до трех лет.

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