– Поговорим о последних громких трансферах наших сборников. Какие перспективы Ваната в Жироне?

– Безусловно, ему нужно время. Я очень надеюсь, что у Ваната все получится в Испании. Сейчас Жирона находится не в лучшем состоянии. На Ваната ляжет приличный груз ответственности, потому что от него будут ждать голов. Я рассчитываю на то, что Влад выстрелит. Он уже становился дважды лучшим бомбардиром УПЛ, теперь время проявить себя в Примере.

"Сейчас не вижу команд, которые могут составить конкуренцию Динамо или Шахтеру": Вернидуб вынес жесткий вердикт клубам УПЛ

– Болельщики Жироны будут сравнивать Ваната с Довбыком.

– Их нельзя сравнивать, это абсолютно разные футболисты по стилю.

– Что думаете о переходе Судакова в Бенфику? Какие у него там шансы заиграть?

– Честно, не знаю. Чемпионат Португалии достаточно неплохой, Бенфика – интересная команда. Посмотрим, как оно будет. Конечно, хочется, чтобы Судаков стал ключевым игроком Бенфики, постоянно играл в основном составе и добавил команде какую-то изюминку.

– Бущан довольно неожиданно вернулся в УПЛ, но не в Динамо, а в Полесье.

– Я Бущану желаю только успехов и снова выйти на тот уровень, на котором он был перед поездкой в Саудовскую Аравию. На то время Георгий был одним из лучших в Украине на своей позиции. Он может стать лидером Полесья. Не в обиду Волынцу и Кудрику, но я считаю, что Бущан сильнее их, – сказал Вернидуб в интервью Sport-Ехргеѕѕ.

"Впечатление, что сегодня День Независимости", или Какого момента испугался Дешам – репортаж из "украинского" Вроцлава