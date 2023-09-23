Период украинца в Ла Лиге начался не лучшим образом. Ни разу тренер Валенсии еще не выпускал на поле Романа Яремчука, а на встречу против Альмерии он даже не попал в заявку.

Яремчук загадочно исчез из заявки Валенсии

Как информирует Superdeporte, накануне гостевого матча украинский форвард почувствовал физический дискомфорт Именно из-за проблем со здоровьем Бараха не включил Яремчука в заявку на матч.

Напомним, что нападающий присоединился к Валенсии в начале сентября, перейдя из Брюгге. Яремчук выступает за "летучих мышей" на правах аренды, которая действует до конца сезона.

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