СМИ, а также бывший личный тренер форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда раскрыли секретный рацион, а также методы, которые позволяют футболисту быстро засыпать по ночам.

Удивительный революционный метод, помогающий Эрлингу Холанду заснуть, основан на использовании специальных очков, которые норвежец надевает за несколько часов до сна. Кроме того Холанд избегает использования электронных устройств перед сном. Об этом информирует Sport.es.

Очередной гол Холанда в видеообзоре матча Словения – Норвегия – 2:1

Бывший личный тренер форварда Эрас Стинслид также рассказал о личной диете Эрлинга. Так, Холанд съедает блюда из курицы и пасты, приготовленные без соли и масла, а также такие блюда, как рыба-меч, морской окунь и морской лещ, приготовленные с овощами. Из напитков норвежец предпочитает пить обычную воду. Он избегает сладких закусок и замороженных продуктов, предпочитая употреблять только свежие продукты.

Во время своего пребывания в дортмундской Боруссии Холанд набрал 12 килограммов мышечной массы за 15 месяцев.

Хорватия выиграла группу Лиги наций и спасла Францию, Нидерланды вышли в плей-офф, Польша выбросила Уэльс из элиты