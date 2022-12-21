С момента продления контракта в декабре 2019 года главный тренер сборной Франции получает зарплату в размере 2,5 миллионов евро ежегодно. Об этом информирует L'Équipe.

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На ЧМ-2022 Дешам получал не менее 22 000 евро за каждый матч – в зависимости от результатов. Поэтому тренер был как никто заинтересован в выходе своей команды в финал. Благодаря хорошим выступлениям "Ле Блё", Дешам заработал в Катаре 290 000 евро. В общей сложности прибыль Дидье за 2022 год составила 3 миллиона евро.

Источник отмечает, что если Федерация футбола Франции хочет продлить контракт с Дешамом, ей стоит сделать тренеру более выгодное финансовое предложение.

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