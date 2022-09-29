Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер устраивает пари со своими партнёрами на тренировках и выигрывает деньги.

Вратарь гладбахской Боруссии и сборной Швейцарии Янн Зоммер устраивает пари со своими партнёрами на тренировках, требуя деньги за отраженные пенальти. Об этом в комментарии March24 рассказал главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин.

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"Даже его партнеры злятся, когда он отражает пенальти на тренировках. Они играют на деньги. На этой неделе он снова заработал небольшую сумму", — отметил Якин.

В последнем матче за сборную Швейцарии Зоммер парировал пенальти в исполнении чеха Соучека. Ранее Янн выходил победителем в дуэлях с испанцем Серхио Рамосом (дважды) и итальянцем Жоржиньо (дважды).

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