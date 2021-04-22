"Приняли решение. Был долгий процесс расследования этого дела. Комитет этики занимался этим. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных футбольного клуба Десна. Затем был вопрос определения конкретного лица, кто бы это мог быть. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, это был тренер вратарей Десны Юрий Овчаров.

Расистский скандал в УПЛ: Десна провела расследование и направила письмо в УАФ

Направили соответствующее заключение Десне, но клуб возразил, что это Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертному центру МВД Украины с просьбой провести экспертизу, сравнить голос Овчарова с этим видеофрагментом.

К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись – это три секунды этой фразы расистского характера. Но при этом в мотивировочной части заключения эксперт МВД говорит, что есть признаки сходства голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только дало комфортную уверенность членов КДК, что это все же представители Десны, а именно Овчаров. Поэтому приняли решение наказать футбольный клуб Десна и Овчарова. Учитывая то, что тренер ни разу не привлекался к ответственности за ненадлежащее поведение, было принято решение о его отстранении на 5 матчей. А наложения финансового штрафа на футбольный клуб Десна в размере 150 тысяч гривен", – отметил Грищенко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ между футболистами Зари и Десны произошла стычка после фола Калитвинцева на Шахаб. Во время конфликта прозвучала фраза "уродов набрали, бл**ь, чернож***х".

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги