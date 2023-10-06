Дело вингера Реала Винисиуса Жуниора не утихает. Испания бурно реагирует на показания бразильца в суде.

Накануне звезда Реала дал показания касательно расистского поведения фанатов Валенсии во время матча 35-го тура чемпионата Испании 2022/23. Винисиус утверждал, что его оскорблял весь стадион, хотя было установлено, что противоправные действия совершили всего несколько болельщиков Валенсии.

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Клуб Романа Яремчука уже официально отреагировал, а теперь настал черед СМИ. Здесь дипломатии было меньше. Валенсийское издание Superdeporte дало вингеру сборной Бразилии жесткий ответ.

Последний выпуск газеты вышел с красноречивым фото. На первой полосе изобразили Винисиуса в образе Пиноккио. "Винисиус довел свое вранье до предела", – журналисты Superdeporte возмущены высказываниями вингера сборной Бразилии и обвиняют его в ложных показаниях.

Напомним, в мае матч Валенсия – Реал прерывали из-за оскорблений Винисиуса. Тогда фанаты имитировали обезьяньи возгласы, бразилец получил красную карточку, а "летучие мыши" выиграли со счетом 1:0.