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Расистский скандал с Тайсоном: УАФ выступила с официальным заявлением по инциденту во время Классического

17:40 197 Читати українською
Расистский скандал с Тайсоном: УАФ выступила с официальным заявлением по инциденту во время Классического
Игроки Динамо с Тайсоном / фото: ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола раскритиковала действия болельщиков Динамо в матче 14-го тура УПЛ против Шахтера.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Украинская ассоциация футбола решительно осуждает любые формы проявления нетерпимости и дискриминации, в том числе дискриминации по признаку расового происхождения, цвета кожи или национального происхождения в украинском обществе в целом, и на трибунах стадионов в частности. В современном социуме нет места этому позорному явлению!" – говорится в официальном заявлении УАФ на Facebook.

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Напомним, во втором тайме вчерашнего матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

К слову, Шахтер одержал победу над Динамо (1:0), единственный гол на счету Кривцова.

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