Кевин пожаловался после матча с Бешикташем на расистские оскорбления, которые получил от турецких болельщиков в Instagram. Оказалось, что одним из разъяренных фанатов был член конгресса Бешикташа.

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Член конгресса клуба отличается от обычного болельщика тем, что платит взносы, покупает сезонные абонементы и имеет право участвовать в выборах клубного президента. Бешикташ опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о начале дисциплинарного расследования в отношении нарушителя с целью его исключения.

"Человек, который присылал расистские и полные ненависти сообщения футболисту донецкого Шахтера Кевину, к сожалению, является членом нашего конгресса. Его поведение не имеет ничего общего с ценностями Бешикташа. В связи с этим клуб инициировал дисциплинарное производство с целью его исключения", – говорится в заявлении "орлов".

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