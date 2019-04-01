Расинг стал чемпионом Аргентины – фанат принес на празднование череп своего покойного деда

Аргентинский Расинг триумфовал во внутреннем первенстве за тур до завершения чемпионата.

В 24-м туре аргентинской Суперлиги Расинг Авельянеда сыграл вничью на выезде с Тигре (1:1) и досрочно оформил чемпионство.

Для триумфаторов это уже 18-й титул внутреннего первенства в истории.

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Болельщики аргентинского гранда неистовствовали от того очередного кубка, а один из фанатов принес на празднование череп своего покойного дедушки, который в свое время также был страстным поклонником Расинга.

В последнем туре Расинг встречается со своим ближайшим преследователем Дефенсой Хустисией, но ввиду отрыв в 4 очка – поединок превратился в формальность.