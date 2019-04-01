toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Расинг стал чемпионом Аргентины – фанат принес на празднование череп своего покойного деда

18:43 29 Читати українською
Расинг стал чемпионом Аргентины – фанат принес на празднование череп своего покойного деда
Расинг празднует чемпионство / Фото ФК Расинг

Аргентинский Расинг триумфовал во внутреннем первенстве за тур до завершения чемпионата.

В 24-м туре аргентинской Суперлиги Расинг Авельянеда сыграл вничью на выезде с Тигре (1:1) и досрочно оформил чемпионство.

Для триумфаторов это уже 18-й титул внутреннего первенства в истории.

"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі

Болельщики аргентинского гранда неистовствовали от того очередного кубка, а один из фанатов принес на празднование череп своего покойного дедушки, который в свое время также был страстным поклонником Расинга.

В последнем туре Расинг встречается со своим ближайшим преследователем Дефенсой Хустисией, но ввиду отрыв в 4 очка – поединок превратился в формальность.

Теги
Мир Чемпионат Аргентины Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук