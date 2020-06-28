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Расинг – Альбасете – видео голов и обзор матча, в котором Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника

10:14 - Читати українською
Расинг – Альбасете – видео голов и обзор матча, в котором Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника
Альбасете / Твиттер ФК Альбасете

В очередном матче Сегунды Альбасете Романа Зозули на выезде одолел Расинг. Одним из героев поединка стал украинец. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Украинский легионер Альбасете Роман Зозуля появился на поле со стартовых минут и стал одним из творцов победы своей команды. В середине первого тайма он поборолся с Аристоте Нкака и заставил последнего сфолить. Для защитника соперников желтая карточка стала второй и "механический сыр" большую часть встречи провел в большинстве.

Алькоркон Мякушко одолел Альмерию и вплотную приблизился к зоне плей-офф

Под конец тайма украинец заработал пенальти, который, однако, крайне неудачно исполнил Педро, пробив мимо ворот. А уже в добавленное время гости пропустили. После перерыва Альбасете сумел воспользоваться численным преимуществом и дожал соперника, забив два гола.

Как следствие, Расинг продолжает оставаться последним, зато Альба поднялась на шестнадцатую строчку.

Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти

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Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Испания Расинг Расинг Сегунда Альбасете Альбасете Роман Роман Зозуля
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