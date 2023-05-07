Бывший нападающий Динамо Артем Милевский решил посмеяться над россиянами, которые лишены многих уже привычных для нас вещей.

Милевский в своем Instagram выложил фотографию из McDonald's, а в заметке решил подколоть россиян, которые уже год не могут поесть в самом популярном фастфуде.

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"Субботние вайбы... Рашка, мак прислать?", – написал Артем, имея явно довольный вид.

Напомним, что компания McDonald's покинула российский рынок в мае прошлого года. Россияне попытались заменить ресторан отечественным аналогом "Вкусно и точка", но, как всегда, облажались.

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