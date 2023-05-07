"Рашка, мак прислать?": Милевский потроллил россиян на тему санкций
Бывший нападающий Динамо Артем Милевский решил посмеяться над россиянами, которые лишены многих уже привычных для нас вещей.
Милевский в своем Instagram выложил фотографию из McDonald's, а в заметке решил подколоть россиян, которые уже год не могут поесть в самом популярном фастфуде.
Маркевич дебютировал за команду ветеранов – знаменитый экс-тренер выдал эмоциональный тост после игры
"Субботние вайбы... Рашка, мак прислать?", – написал Артем, имея явно довольный вид.
Напомним, что компания McDonald's покинула российский рынок в мае прошлого года. Россияне попытались заменить ресторан отечественным аналогом "Вкусно и точка", но, как всегда, облажались.
Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х