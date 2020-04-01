Рашфорд выбрал себе идеального партнера – трансфер за бешеные деньги

Нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд мечтает, чтобы партнер по сборной Джейдон Санчо стал его одноклубником.

"Было бы замечательно, если бы Санчо оказался в Манчестер Юнайтед. Он замечательный игрок – футболист нового поколения. Очень интересно наблюдать, каким он становится игроком.

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Я надеюсь, мы все-таки сможем поиграть вместе – это было бы фантастически, ведь он очень креативный и творческий", – цитирует Рашфорда издание The Sun.

Напомним, "красные дьяволы" возглавляют погоню за Санчо: 20-летнему футболисту уже пообещали звездный номер в клубе – культовую "семерку", которую носили на своей футболке легендарные игроки "дьяволов", а также контракт, согласно которому англичанин будет зарабатывать больше 450 тысяч евро в неделю.

Напомним, в текущем сезоне Джейдон сыграл за "шмелей" в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт Санчо с немецким клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 130 млн евро.

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